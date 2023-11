Questo laptop HP con Intel Core i5 e 16GB di RAM è in offerta su Amazon ad un OTTIMO PREZZO

Il notebook HP 250 G9 è la soluzione perfetta per coloro che cercano un dispositivo altamente produttivo in un design sottile e leggero. Questo notebook offre prestazioni di alto livello grazie al processore Intel Core i5 e un’ampia quantità di RAM e spazio di archiviazione SSD. Inoltre, al momento è in vendita su Amazon con uno sconto del 19%, al prezzo di soli 535,00€ invece di 658,43€.

Il notebook HP 250 G9 è progettato per soddisfare le esigenze di produttività aziendale, ma è altrettanto adatto per l’uso personale. Con un display da 15,6 pollici e un notevole rapporto schermo-corpo, offre una vasta area di visualizzazione. Il design sottile e leggero lo rende ideale per chi lavora in movimento.

Sotto il cofano, il notebook è alimentato da un potente processore Intel Core i5 che assicura una rapida esecuzione delle applicazioni e delle attività multitasking. La memoria RAM da 16GB garantisce prestazioni fluide, consentendo di lavorare su progetti complessi senza problemi.

Inoltre, lo storage SSD da 512GB offre spazio sufficiente per archiviare file, documenti e programmi. Una delle caratteristiche di questo notebook che lo rende perfetto per il lavoro remoto e la collaborazione è la fotocamera HD, che consente videochiamate di alta qualità. La riduzione del rumore di fondo basata sull’IA assicura che le conversazioni siano chiare, e i microfoni dual-array catturano il suono con precisione.

L’HP 250 G9 Notebook è un dispositivo versatile e potente che si adatta alle esigenze di produttività aziendale e all’uso personale. Con uno sconto del 19% su Amazon, al prezzo di soli 535,00€ invece di 658,43€, rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca un notebook affidabile e performante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.