Questo Laptop COSTA POCHISSIMO grazie al COUPON da 100€!

TECLAST F16 Plus è un notebook economico e versatile che offre prestazioni di alto livello a un prezzo accessibile. E ora, puoi ottenerlo su Amazon con uno sconto di ben 100€. Invece di 349,99€, il TECLAST F16 Plus è disponibile a soli 249,99€ grazie a un coupon speciale.

Ecco cosa rende il TECLAST F16 Plus così speciale

Display Full HD: Il laptop è dotato di un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, che offre un’ottima esperienza visiva.

Potente Processore Intel: È alimentato da un processore Intel N4120 di ottava generazione con 4 core e 4 thread, capace di raggiungere una frequenza di 2,80 GHz. Questo garantisce prestazioni fluide e un basso consumo energetico.

Ampia Memoria: Il notebook dispone di 8 GB di RAM e un veloce SSD da 256 GB. Inoltre, supporta l’espansione della scheda TF fino a 1 TB, offrendo ampio spazio di archiviazione per le tue attività quotidiane.

Windows 11: È preinstallato con Windows 11 Pro, offrendoti un sistema operativo user-friendly e compatibilità con una vasta gamma di software.

Connettività 5G: Grazie alla connettività 5G, sarai sempre connesso e potrai goderti la navigazione veloce.

Tastiera Retroilluminata: La tastiera è retroilluminata con regolazione a 3 velocità, garantendo un comfort ottimale durante la digitazione.

Leggero e Portatile: Il corpo sottile in metallo e il peso di soli 1,68 kg lo rendono ideale per il trasporto e i viaggi.

Efficienza nell’Input: La tastiera full-size e l’ampio touchpad rendono l’input efficiente e comodo.

Il TECLAST F16 Plus è un’opzione eccellente per chi cerca un notebook performante a un budget accessibile. Approfitta di questa offerta speciale e ottieni un notebook di alta qualità a un prezzo di 249,99€ invece di 349,99€. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza informatica.