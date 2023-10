Questo laptop Asus con Windows 11 Home è in offerta a 249€

Il ASUS Vivobook Go E510MA è un notebook versatile e compatto, attualmente in offerta con uno sconto del 7% al prezzo di 249,00€ invece di 269,00€. Questa offerta rappresenta un’opportunità conveniente per ottenere un dispositivo affidabile adatto a varie esigenze.

Questo notebook è equipaggiato con un display da 15,6″ con tecnologia NanoEdge, che offre una visione più immersiva grazie alla cornice sottile che massimizza lo spazio sullo schermo. Questo consente di avere uno schermo più grande in un telaio più compatto, migliorando l’esperienza visiva complessiva.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Vivobook Go E510MA è alimentato dal processore Intel Celeron N4020. Pur essendo un processore di fascia base, offre prestazioni sufficienti per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di applicazioni per ufficio e la riproduzione di contenuti multimediali. Il notebook dispone di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria eMMC, offrendo un bilanciamento adeguato tra prestazioni e spazio di archiviazione per le attività quotidiane.

L’integrazione della grafica Intel UHD Graphics 600 garantisce una resa visiva decente per l’uso quotidiano. Un aspetto apprezzabile è il design senza ventole, che mantiene i livelli di rumore bassi durante l’utilizzo del notebook. Questo assicura un’esperienza di utilizzo più concentrata e senza distrazioni durante il lavoro o la visione di contenuti multimediali.

Il Vivobook Go 15 è anche notevolmente portatile grazie al suo design compatto e leggero. Puoi facilmente inserirlo nello zaino o in una piccola borsa, rendendo la produttività sempre accessibile ovunque ti trovi.

Il notebook è equipaggiato con Windows 11 Home S, l’ultimo sistema operativo di Microsoft, che troverai fin dal primo avvio del device. Windows 11 ti consente di connetterti istantaneamente alle persone care, alle tue app preferite, alle informazioni necessarie e ai tuoi giochi preferiti.

Con lo sconto attuale del 7%, è un’opportunità vantaggiosa per ottenere un dispositivo adatto alle esigenze moderne. Non farti scappare questa offerta su un interessante laptop economico della Asus!

