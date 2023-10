Questo Laptop a 249€ ha tutto ciò di cui avete bisogno! (Incluso Windows 11!)

Un affare imperdibile ti sta aspettando! Il Lenovo IdeaPad 1 è ora disponibile su Amazon a soli 249,00€, invece di 329,00€, consentendoti di risparmiare il 24% sul suo prezzo originale.

Lenovo IdeaPad 1: tutte le caratteristiche

Se sei alla ricerca di un laptop di alta qualità con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, allora questa è l’opportunità perfetta per te. Il Lenovo IdeaPad 1 vanta una serie di caratteristiche che lo rendono un prodotto eccezionale.

Display FHD da 15,6 pollici: questo schermo offre immagini nitide e vivaci con una risoluzione di 1920×1080 e un pannello IPS da 220nits, assicurandoti un’ottima qualità delle immagini.

Processore Intel Celeron N4020: grazie a questo processore, avrai prestazioni fluide e affidabili durante le tue sessioni di lavoro o studio più intense.

RAM da 4 GB: questa memoria RAM ti consente di gestire il multitasking senza problemi, assicurandoti che il tuo laptop sia sempre reattivo.

SSD da 128 GB: con uno storage veloce, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi documenti importanti in modo sicuro e veloce.

Connettività WiFi 6: grazie a questa connettività, potrai godere di connessioni stabili e veloci, senza interruzioni.

Windows 11: il sistema operativo Windows 11 ti offre un’esperienza utente moderna e intuitiva, permettendoti di svolgere le tue attività con facilità.

Microsoft 365 incluso: con un anno di accesso a Microsoft 365 Personal, otterrai le app di produttività più recenti, tra cui Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e molto altro ancora.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione per assicurarti un laptop di alta qualità a un prezzo straordinario. Acquista subito il Lenovo IdeaPad 1 su Amazon per soli 249,00€, risparmiando il 24% sul prezzo originale. Ottieni un laptop potente e affidabile per tutte le tue esigenze!