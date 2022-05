Questo iPhone è quello "DA COMPRARE": sconto FOLLE su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante; abbiamo scoperto che l’iPhone 12 Mini (ricondizionato) si trova oggi ad un prezzo pazzesco. Solo 498,66€ in condizioni eccellenti. È certificato dai tecnici del portale di Jeff Bezos, quindi potrete star tranquilli sull’effettiva qualità del prodotto stesso. Volendo, in “buono stato” costa 475,00€ e in condizioni accettabili invece, sta 452,00€.

iPhone 12 Mini: perché è quello da comprare?

Ci sono moltissime ragioni per cui vi invitiamo ad acquistare il modello 12 Mini oggi. Partiamo dal prezzo basso: essendo ricondizionato, sarà pari al nuovo, rimesso in sesto dagli esperti di Amazon e indistinguibile da un modello comprato ex novo in negozio. Costa molto poco quindi, ma offre molto.

Ha un processore Apple Bionic A14 che assicura prestazioni uniche: nell’uso quotidiano le app si apriranno e chiuderanno in un battibaleno, ha il modem 5G per la connettività next-gen ed è perfetto anche per il gaming da mobile su Apple Arcade o da uno dei tanti titoli presenti sullo store ufficiale.

Vi suggeriamo anche di comprarlo per via dell’ottimo comparto fotografico: due sensori (wide e ultrawide) da 12 Mpx che girano video in 4K HDR, hanno una Night Mode dedicata e scattano fotografie semplicemente uniche. Fra le altre cose, è piccolissimo e leggerissimo da tenere in mano. Lo schermo, un’unità OLED da 5,4 pollici, si vede molto, molto bene. Colori saturi, neri profondi e si impugna bene. È così piccolo che in tasca vi scorderete di averlo. Dulcis in fundo, ha una buona autonomia. Non pari a quella dei fratelloni 12 Pro, ma comunque molto, molto buona. E in più, per i più esigenti, segnaliamo anche che è impermeabile, anche se noi non lo metteremmo sotto la doccia. Non teme schizzi d’acqua o la pioggia.

È in colorazione nera e ha 64 GB di memoria per l’utente: a 498,66€ è davvero un buon affare, ma fate presto. Ci sono pochi pezzi disponibili su Amazon.

