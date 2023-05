Questo HP Victus 16 con NVIDIA RTX 3060 in offerta a 899€ è un BEST BUY su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming ad un buon prezzo c’è oggi una nuova offerta Amazon da non farsi sfuggire: l’ottimo HP Victus 16 viene proposto al prezzo scontato di 899 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Il notebook in questione è dotato della scheda video NVIDIA RTX 3060, un vero e proprio lusso in questa fascia di prezzo. Il modello ha una scheda tecnica completa e rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook da gaming completo senza spendere troppo. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di sotto.

HP Victus 16: il notebook è in offerta al minimo storico su Amazon

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming, l’ottimo HP Victus 16 rappresenta oggi uno dei modelli più interessanti. La versione in offerta è dotata di una scheda tecnica interessantissima e in cui spicca la scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB di memoria.

A completare le specifiche troviamo il processore Intel Core i5-11400H oltre che 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD. C’è anche il sistema operativo Windows 11 oltre che il supporto alle reti Wi-Fi 6.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Victus 16 al prezzo scontato di 899 euro. Il notebook di casa HP è un vero e proprio best buy in questa fascia di prezzo. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.