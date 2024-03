Questo Hard Disk da 2TB costa meno di 100€!

Ti serve un dispositivo di archiviazione incredibilmente capiente ma non vuoi spendere così tanto? L’hard disk esterno WD My Passport da ben 2TB è in forte sconto su Amazon. A soli 93,76€, infatti, potrai far tuo questo hard disk con una capienza folle, la quale ti permetterà di salvare tutto quello che vuoi.

Tutte le caratteristiche dell’hard disk

Progettato per resistere a urti, vibrazioni e temperature estreme, l’hard disk esterno My Passport è un dispositivo di archiviazione affidabile e sicuro, perfetto per chi cerca un prodotto che possa durare nel tempo. Compatibile con Mac e Genius, il disco rigido portatile è progettato per funzionare senza problemi con i dispositivi Mac, garantendo una perfetta integrazione con il tuo ambiente di lavoro. La sua compatibilità con Genius elimina la necessità di software aggiuntivo, semplificando il processo di archiviazione e trasferimento dei file.

Trasferisci file con facilità utilizzando la semplice funzione di trascinamento e rilascio sul tuo Mac. Inoltre, puoi impostare una routine di backup automatica con Time Machine per proteggere i tuoi dati più importanti.

Dotato di cavi USB-C e USB-A, il My Passport di WD assicura la compatibilità con i computer e Mac attuali e meno recenti, offrendoti la massima flessibilità nel archiviare i tuoi contenuti multimediali e documenti.

La sicurezza dei tuoi dati è garantita grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit integrata, che protegge i tuoi file con una password personalizzata, offrendoti tranquillità mentre archivi i tuoi dati sensibili.

Abbiamo, poi, il software WD Discovery incluso che ti permette di connetterti ai tuoi social network e ai servizi di cloud storage preferiti, semplificando l’importazione, l’organizzazione e la condivisione di foto, video e documenti.

Inizia ad archiviare tutto ciò che ti capita sul fantastico hard disk esterno WD My Passport da ben 2TB. Prendilo per soli 93,76€!