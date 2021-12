Questo gioiello Xiaomi ti salva dal freddo (COSTA POCHISSIMO)

Sappiamo benissimo che tare a casa è rilassante, ma dover andare in ufficio è comunque obbligatorio. Insomma, non è che si può vivere senza lavorare! Se vuoi rendere il tuo posto di lavoro più accogliente o vuoi farti un regalo da mettere in casa allora devi puntare a questo gioiellino di Xiaomi che non potrai più abbandonare.

Sei amante del caffè americano o dei the caldi e aromatici? Ti trovi nel posto giusto visto che con questa macchinetta avrai sempre la possibilità di bere una tazza calda.

Semplicissima da utilizzare, te la porti a casa con un doppio sconto su AliExpress: devi semplicemente attivare il coupon del negozio e tac, la paghi solamente 38,05€. È un ottimo prezzo se consideri che le spedizioni sono gratuite. In più l'IVA è già inclusa nel prezzo, quindi cosa aspetti?

Xiaomi ti salva dall'inverno: ecco cosa ti propone

La macchinetta per bevande calde arriva a casa tua con tanto di tazza in ceramica super carina. Da utilizzare è semplicissima e non richiede neanche un adattatore visto che puoi scegliere la spina di tipo Europeo.

Non richiede né cialde né capsule: grazie al suo filtro inserisci all'interno la polvere di caffè o la tua tisana o the sfusi e il gioco è fatto. Eroga la bibita alla giusta temperatura e te la fa godere in quattro e quattr'otto.

Inoltre ha delle dimensioni molto ridotte quindi non occupa neanche tanto spazio.

Da pulire è semplicissima e da mantenere altrettanto. Praticamente è persino un regalo azzeccato se conosci qualcuno di maldestro!

Acquista subito questa macchinetta firmata Xiaomi e non potrai farne più a meno, vedrai. Su AliExpress la paghi appena 38,05€ e le spedizioni sono completamente gratuite. Mi raccomando: scegli la spina europea prima di aggiungerla al carrello.

Non ti dimenticare di attivare il coupon del venditore.