Questo gioco per Nintendo Switch è molto simile a Zelda BOTW e costa solo 9€!

Se sei pronto per un’esperienza videoludica unica nel suo genere, non perdere l’occasione di immergerti nell’affascinante mondo di Immortals Fenyx Rising. Attualmente in offerta su Amazon a soli 9,97€ anziché 19,99€, questo videogioco ti catapulterà in una mitica avventura ispirata alla mitologia greca.

Tutte le caratteristiche di Immortals Fenyx Rising

Poteri Leggendari Degli Dei: Grazie ai doni divini degli dei dell’Olimpo, il tuo personaggio acquisirà abilità straordinarie come le ali di Dedalo, la spada di Achille e l’arco di Ulisse. Questi poteri leggendari saranno tuoi alleati nel decidere le sorti delle battaglie contro creature mitologiche, risolvere enigmi millenari ed esplorare un vasto open world.

Epiche Battaglie con Nemici Mitologici: Affronta creature leggendarie come Ciclopi, Medusa o Minotauro, e sfida eroi corrotti come Achille. Le battaglie, sia aeree che corpo a corpo, si svolgono in modo frenetico, consentendoti di sfruttare al massimo i poteri e le armi conferiti dagli dei.

Esplorazione di un Mondo Fantastico: Immergiti in uno splendido e colorato mondo fantastico, composto da sette regioni uniche, ognuna ispirata a un diverso dio. Attraversa paesaggi mozzafiato, arrampicati su superfici impervie o esplora le terre in volo mentre scopri i segreti di questo open world stilizzato.

Sfide Eroiche e Rompicapi: Usa astuzia e abilità speciali per superare prove eroiche e risolvere complessi rompicapi disseminati nel tuo cammino. Partecipa a battaglie altamente strategiche che ti permetteranno di accrescere i tuoi poteri e potenziare le tue abilità.

Costruisci la Tua Leggenda: Personalizza l’aspetto del tuo personaggio e scopri nuove armature ispirate alla mitologia greca. Raccogli materiali in giro per lo scenario e crea potenti oggetti o potenzia la tua armatura per diventare una figura leggendaria e portare a termine la tua missione.

