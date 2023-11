Questo Giardino Giapponese LEGO è scontato grazie al COUPON eBay!

Il set LEGO – Icons – 10315 Il Giardino Tranquillo è un’oasi di pace e tranquillità che ti permetterà di rilassarti e di ritrovare la calma. Con un prezzo scontato di 89,24€ su eBay, grazie all’esclusivo coupon “NOVEDAYS”, questa offerta speciale rende il tuo ingresso nel mondo zen LEGO ancora più accessibile.

Costruisci un giardino zen in miniatura

Il set include 2.523 mattoncini LEGO di alta qualità, progettati per garantire un’esperienza di costruzione fluida e appagante. Ogni dettaglio, dai piccoli fiori di loto ai delicati elementi architettonici del padiglione, è studiato per offrirti un giardino zen in miniatura ricco di fascino e serenità. L’assemblaggio richiede circa 6 ore, durante le quali potrai lasciarti trasportare dalla creatività e dalla bellezza della costruzione.

Una volta completato, il giardino diventa un’oasi di pace visiva e sonora. Il ruscello scorre placido, le carpe koi si muovono con grazia e l’intero scenario emana un senso di tranquillità. Il set include anche un ponte ad arco suggestivo e un padiglione dedicato alla cerimonia del tè, aggiungendo ulteriore profondità e autenticità al tuo giardino LEGO.

Il giardino zen è un’antica tradizione giapponese che combina elementi naturali e artificiali per creare un’atmosfera di pace e tranquillità. I giardini zen sono spesso caratterizzati da elementi come ruscelli, cascate, sassi, alberi e piante. L’obiettivo di un giardino zen è aiutare le persone a rilassarsi e a trovare la pace interiore.

Il set LEGO Il Giardino Tranquillo è un ottimo modo per sperimentare la bellezza e i benefici del giardino zen. Il set include tutti gli elementi necessari per creare un giardino zen in miniatura, compresi ruscelli, cascate, sassi, alberi e piante.

La costruzione del giardino può essere un’esperienza rilassante e gratificante. Il processo di assemblaggio ti permetterà di concentrarti sul momento presente e di allontanarti dallo stress quotidiano. Una volta completato, il giardino sarà un luogo dove potrai rilassarti e trovare la pace interiore.

L’offerta del 15% rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti di LEGO e del giardinaggio. Questo set non solo arricchirà la tua collezione, ma sarà anche un regalo indimenticabile per chi cerca un momento di pausa e relax. Approfitta subito dell’esclusivo sconto “NOVEDAYS” su eBay e regalati un’esperienza unica con il set LEGO “Icons 10315 Il Giardino Tranquillo”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.