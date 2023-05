Questo gadget da 16€ è una mini centrale elettrica solare: GENIALATA

Questo particolare gadget è così ricco di funzionalità da risultare praticamente una piccola centrale elettrica solare portatile. Infatti, ha tutto quello che occorre per offrirti illuminazione ed energia in movimento. C’è un pannello solare, che ricarica l’ampia batteria integrata da 15.000 mAh, ma non solo. C’è anche un potente faro LED luminosissimo, dotato di 4 temperature colore e 5 modalità di illuminazione. Come se non bastasse, c’è una porta USB che ti permetterà di usarlo come powerbank per i tuoi dispositivi.

Inoltre, si tratta di un prodotto pensato proprio per l’utilizzo all’esterno: è impermeabile, resiste alla polvere, alle cadute e anche ad alte temperature fino a oltre 50°C. Per finire, la struttura è dotata persino di magneti: potrei posizionare la lampada in punto, bloccarla con i magneti e lavorare a mani libere.

In sconto, questa genialata puoi portarla a casa a 16€ circa soltanto. Spunta adesso il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Un prodotto incredibilmente versatile, che ti tornerà molto utile anche durante il lavoro. Infatti, il potente faro integrato ti offrirà molta illuminazione senza fili, con la possibilità di utilizzare il dispositivo all’esterno senza la paura che possa rovinarsi. La presenza della porta USB risulterà vincente nel momento in cui avrai bisogno di ricaricare i tuoi dispositivi di elettronica.

Ovviamente, nonostante la presenza del pannello solare, puoi anche decidere di effettuare la ricarica del dispositivo tramite comune presa elettrica. Ad ogni modo, sarà molto più divertente e gratificante utilizzare proprio l’energia del sole per produrre elettricità senza bisogno di altro: come una vera e propria mini centrale elettrica solare.

A questo prezzo, questo particolarissimo gadget, è assolutamente da provare. In sconto su Amazon c’è proprio la versione più potente, quella con batteria da 15.000 mAh. Per approfittarne finché l’offerta attiva devi spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine rapidamente. Lo prendi a 16€ circa soltanto e le spedizioni sono veloce gratis, offerte dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

