Questo gadget a 4,50€ NON l'hai mai visto: ILLUMINA i tuoi scritti e disegni

Non l’avevo mai visto e me ne sono innamorata. Questo particolarissimo gadget ti permette di scrivere, usando uno speciale pennarello, su una piccola superficie in plastica trasparente. Dopodiché, la inserisci nel suo alloggiamento, la colleghi a una porta USB e vedrai il tuo disegno (o la tua scritta) illuminato. Puoi cancellare e scrivere nuovamente ogni volta che lo desideri.

Un prodotto bellissimo, un gadget molto particolare che adesso hai la possibilità di portare a casa risparmiando il 50% su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 4,50€ appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo, la disponibilità in promozione è super limitata.

Un gadget spettacolare, che puoi usare per arredare oppure anche come sistema per ricordare gli appunti importanti, esattamente come nell’immagine d’esempio! Bellissimo e d’effetto, è anche un’ottima idea regalo.

Il modello in promozione è quello più piccolo, ma – per qualche euro in più – puoi optare anche per la versione più grande: ci sono diverse taglie a disposizione. Anche per le versioni più grandi, ad aspettarti c’è un golosissimo coupon sconto da attivare per risparmiare!

Non perdere l’occasione di provare un gadget particolarissimo e innovativo come questo: stupisci chiunque lo vedrà e divertiti a scrivere, cancellare e ricominciare. Spunta il coupon in pagina su Amazon e prendilo a 4,50€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità dell’offerta è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.