Questo gadget 3 in 1 è una GENIALATA: metà prezzo su Amazon (10€)

Un prodotto unico nel suo genere. Utilissimo, questo gadget 3 in 1 è spettacolare. Integra una potente torcia, una luce da lavoro, un powerbank per i tuoi dispositivi e non solo. Infatti, fra le caratteristiche aggiuntive c’è anche un pannello solare per la ricarica d’emergenza e un magnete per posizionarlo comodamente.

Grazie allo sconto Amazon a tempo del 50%, puoi prenderlo a 10,50€ appena adesso: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un dispositivo compatto, ma incredibilmente completo e potente. La lampada principale è una potente luce da lavoro da utilizzare all’occorrenza. Sulla parte superiore, c’è una comodissima torcia, che potrai usare in caso di bisogno.

Ancora, sul posteriore non manca un pannello solare. Puoi certamente effettuare la ricarica direttamente tramite cavo USB, ma in caso d’emergenza puoi anche fare affidamento su di lui per ricaricare il dispositivo. La pratica porta USB servirà invece per ricaricare i tuoi dispositivi di elettronica.

Come anticipato, oltre al pratico supporto pieghevole per appoggiare il dispositivo dove preferisci, c’è anche una potente magnete: potrai sospendere il dispositivo 3 in 1 in caso d’emergenza e utilizzarlo per completare i tuoi lavori. Resiste senza problemi al contatto accidentale con l’acqua e anche a urti e cadute.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento prendi questa genialata a 10€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità residua limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.