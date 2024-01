Questo frullatore portatile a PREZZO STRACCIATO su Amazon è da AVERE

Inizia il nuovo anno con un oggetto che scoprirai presto essere molto utile. Parliamo di un frullatore portatile, ricaricabile tramite USB, che grazie al coupon sconto che trovi in pagina puoi pagare soltanto 11,69 euro. Ti raccontiamo subito tutte le sue funzioni.

Frullatore portatile in offerta: le caratteristiche

Questo frullatore portatile della marca Benss è una vera meraviglia in termini di potenza e versatilità. Con il suo motore da 50W e le 6 lame ultra-affilate in acciaio inossidabile, è in grado di tritare rapidamente piccoli ghiacci, frutta, verdura, caffè, polvere e anche alimenti per bambini in soli 20 secondi. Immagina la comodità di preparare i tuoi frullati preferiti ovunque tu sia, grazie a questo compagno compatto.

Realizzato con materiali di alta qualità, il frullatore Benss è sicuro per il contatto con gli alimenti. Tutte le parti sono prive di BPA, il fondo è in silicone antiscivolo e ammortizzante, garantendo una stabilità ottimale durante l’uso. Inoltre, il frullatore si attiva semplicemente stringendo il coperchio fino a quando appare un flash verde, rendendo l’utilizzo ancora più intuitivo.

La portabilità è però il punto forte di questo frullatore. Con una capacità di 4000 mAh, la batteria integrata consente di preparare circa 20 tazze con una singola carica, che dura da 3 a 5 ore. E quando è il momento di ricaricare, puoi farlo comodamente con un cavo USB collegato a un power bank, laptop, computer, telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo USB.

La pulizia non è mai stata così facile: il design interno liscio del frullatore Benss permette una pulizia veloce e senza sforzo. Basta aggiungere un po’ d’acqua alla tazza, premere il pulsante e il frullatore inizierà a pulire automaticamente in modo efficiente e a risparmio energetico.

Non farti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua routine quotidiana con un frullatore portatile di alta qualità a un prezzo imbattibile. Sfrutta l’offerta su Amazon ora e goditi frullati freschi e nutrienti ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.