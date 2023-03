Questo è l'iPhone che ha TUTTO ma costa meno di 550€

Oggi vogliamo segnalarvi un iPhone davvero eccezionale che dispone di caratteristiche tecniche molto intriganti ma che si porta a casa ad un prezzo semplicemente strepitoso; di fatto, parliamo di iPhone 11, un telefono che è uscito nel 2019 ma che è ancora oggi un Best Buy su tutta la linea. Costa solo 549,00 € su Amazon, è disponibile in colorazione nera con 128 GB di memoria interna. Inutile dirvi che a questo prezzo è difficile trovare di meglio anche perché lui è un prodotto nuovo, coperto da un anno di garanzia con il costruttore e da due anni di garanzia con il rivenditore, che sarebbe Amazon. Questo implica che ci sarà l’ottima assistenza del sito sempre pronta ad assistervi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Più di così!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

iPhone 11 a soli 549,00€ su Amazon: imperdibile

Considerate poiché si può anche dilazionare l’importo del device in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al portale oppure con tanti piccoli micro pagamenti attraverso il servizio di Cofidis. Questa è davvero un’ottima soluzione per permettere a tutti di portarsi a casa un gadget di ultima generazione senza però svenare il proprio portafogli.

iPhone 11 è ancora oggi uno smartphone all’avanguardia perché dispone del processore Apple bionic A13, uno dei migliori chip mai rilasciati dall’azienda di Cupertino, e presenta alcune funzionalità ancora oggi attualissime. Pensiamo allo schermo Retina da 6,1” che consentirà una visione dei contenuti sempre perfetta in qualsiasi fascia oraria e con qualsiasi condizione di luce, ma non solo. L’autonomia sarà al top della categoria grazie alla batteria dalle grandi prestazioni; un giorno e mezzo di uso intenso con una singola carica e la ricarica invece, può avvenire sia mediante cavo Lightning che attraverso la tecnologia wireless.

Comodissime poi le due fotocamere posteriori per realizzare scatti creativi; si tratta praticamente di due sensori da top di gamma che consentono di girare i video in 4K HDR.

A soli 549,00 € a questo e l’iPhone giusto da acquistare oggi su Amazon, ma non aspettate troppo perché potrebbe andare a ruba, o peggio, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

