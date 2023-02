Questo è l'iPad PERFETTO da acquistare per l'università

Se siete studenti universitari (o anche di scuola) e necessitate di un tablet con cui studiare, prendere appunti, naviga sul web, fare ricerche e non solo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPad (2021) in colorazione grigio siderale e con 64 GB di memoria interna. Questo dispositivo infatti, costa in sconto solo 349,99€ ma offre performance e prestazioni di altissimo livello. Lo si può portare in super promo con un risparmio davvero alto, ma attenzione: lui è un prodotto unico nel suo genere. È il modello più economico della gamma, ma non per questo dovete pensare che sia “inferiore”, anzi.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete una serie di vantaggi esclusivi. Intanto, vi segnaliamo che tutti i i prezzi includono l’IVA, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e perfino di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Altresì godrete di un anno di garanzia con Apple e di due con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad (2021): perfetto per l’università

Come abbiamo specificato, lui è perfetto per chi ne deve fare un utilizzo “scolastico” o universitario. È leggerissimo, gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione, vanta un pannello LCD IPS che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole e in più, è molto potente. Va benissimo anche se lo volete utilizzare in ambito gaming per giocare a qualche titolo scaricabile dall’App Store o presente su Apple Arcade. Inoltre, avrete accesso al fantastico servizio di streaming Apple TV+ con tanti contenuti esclusivi.

A 349,99€ è il tablet giusto da comprare se avete un budget ristretto ma volete un prodotto premium con cui fare tutto. Approfittatene prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.