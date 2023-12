Questo è l'accessorio PERFETTO da abbinare al tuo nuovo iPad

Se hai appena ricevuto un nuovo iPad Air, mini o Pro, potresti essere interessato/a, probabilmente, ad espandere le sue potenzialità con strumenti versatili e intelligenti. Nello specifico, noi vogliamo consigliarti la Apple Pencil di seconda generazione, un Must per chi scrive molto, per chi disegna o, semplicemente, per chi deve fare lavori di grafica o post produzione di immagini con la suite Adobe (sì, è disponibile sui tablet della mela),. Pensate che si può usare la penna anche per scorrere nella timeline di un progetto di editing video per tagli di precisione senza eguali (magari con software adeguati come DaVinci, LumaFusion o Final Cut Pro). Costa 144,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciarti sfuggire questa occasione e falla tua adesso.

Apple Pencil di seconda generazione: prendila adesso

La Apple Pencil di seconda generazione offre una precisione di tratto e una sensibilità al tocco senza precedenti. Con la tecnologia di rilevamento della pressione e l’inclinazione, potrai ottenere linee sottili o spesse con facilità, rendendo la tua esperienza di disegno o scrittura più naturale e coinvolgente, quasi come se stessi scrivendo su un foglio di carta.

Questa penna digitale è progettata per funzionare con gli iPad Pro e gli iPad Air più recenti ma anche con il mini (2021) di sesta generazione. Ha un’autonomia infinita e si ricarica in modo wireless e si accoppia magneticamente al tuo iPad. Ti basterà collegarla magneticamente al lato del device per avviare automaticamente il processo di charging, così sarà sempre pronta all’uso ogni qualvolta che ne avrai bisogno.

Con un tap sullo stelo, potrai passare facilmente tra il tratto e la cancellatura senza dover interrompere il flusso creativo. Questo è un accessorio eccellente, adatto sia a prendere appunti che a disegnare in modo creativo. A soli 144,00€ su Amazon, la Apple Pencil di seconda generazione è un gadget pazzesco per chi cerca una penna digitale di alta qualità per il proprio iPad. Se hai appena ricevuto un nuovo tablet della mela, non puoi non acquistarla.

