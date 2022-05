Questo è il primo smartphone foldable che si piega a 360°

Ultimamente le aziende stanno inventando nuovi stili creativi per gli smartphone; oramai i foldable sono diventati uno standard e le società si stanno adoperando per costruire i primi rollable. Adesso però, notiamo un prototipo di smartphone pieghevole a 360°. Vediamo come funziona.

D’altronde, anche se LG è uscita dal business della telefonia mobile nel 2021, è ancora una compagnia rilevante all’interno del settore tech, soprattutto per quanto concerne la divisione LED Display business.

Come funziona lo smartphone foldable a 360?

Poche settimane fa, durante la SID 2022 Display Week, l’azienda coreana ha presentato una serie di interessanti novità; durante l’evento, ha spiegato che ha sviluppato con successo uno schermo OLED pieghevole in grado di aprirsi completamente a 360°.

Non di meno, durante lo show, ha anche mostrato un touchscreen OLED foldable che misura 8,03 pollici e si può aprire internamente o verso l’esterno. In ogni angolazione, praticamente.

Sulla robustezza stessa, LG dichiara che utilizzerà la tecnologia UTG per il futuro OLED pieghevole. Lo schermo stesso dovrebbe presentare un rivestimento anti-impronta al fine di mantenere il pannello sempre pulito e limpido. Dulcis in fundo, è garantito per 200.000 pieghe in condizioni di uso normale.

La risoluzione dovrebbe essere di 2480 x 2200 pixel e la densità di pixel per pollice (PPI) di 413. Dovrebbe esserci il supporto alla gamma di colori DCI-P3 e il pannello sembra essere di 430 nits di luminosità media e 600 di picco.

Sicuramente il design sembra futuristico ma ad oggi è presto per pensare a come potrebbe essere questo pannello su un prodotto commerciale. Durante lo show è stato svelato anche un OLED da 17 pollici in grado di piegaresi a 180°.

