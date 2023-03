Questo è il powerbank che ti farà DIMENTICARE tutti gli altri: una bestia

Scommetti che aver conosciuto questo powerbank e tutti gli altri non avranno senso? Una soluzione completa che è dotata persino di una presa elettrica per poter collegare il tuo PC portatile e ricaricarlo in qualsiasi momento. Un prodotto così versatile che puoi ricaricarlo sia a casa sia utilizzando addirittura un pannello solare, se ne hai uno. Compatto e massiccio, questo dispositivo è pronto a fornirti energia per i tuoi dispositivi in qualsiasi momento. Integra ben sette porte per collegare tutti i tuoi device e c’è persino una doppia torcia per avere tanta luce quando necessario.

Così completa, da sembrare un avere propria centrale elettrica portatile. Complice un goloso sconto Amazon a tempo limitato, hai la possibilità di portarlo a casa a un prezzo sbalorditivo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderla a 114€ circa appena le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dei servizi Prime.

Un prodotto spettacolare, che ti permetterà di collegare fino a 7 dispositivi in contemporanea. Infatti, a disposizione hai:

2 porte USB A 2.0;

2 porta USB super rapide 3.0;

1 ingresso USB C per la ricarica ultra rapida;

1 porta AC;

1 presa Schuko (con supporto fino a 80W), proprio come quelle che hai a casa.

Con una cosa ampia possibilità di collegamento, non sarà un problema collegare smartphone, tablet, PC, smartwatch, auricolari e non solo. Questo spettacolare prodotto integra una importante batteria da 24.000 mAh, che puoi decidere come ricaricare: oltre alla classica presa a muro, puoi optare per un pannello solare, se ne possiedi uno. A quel punto, a disposizione avrai proprio una stazione elettrica solare portatile, super completa. Come anticipato, a disposizione hai anche potente torcia d’emergenza.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo powerbank, unico nel suo genere, a un prezzo che non potrebbe essere più ghiotto. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 114€ circa appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.