Questo è il motivo per cui i cavi di Apple sono così costosi

Dal teardown relativo al cavo Thunderbolt 4 Pro di Apple scopriamo perché questo accessorio è così costoso. Ci siamo sempre domandanti il motivo dietro al prezzo elevato delle periferiche della mela ma adesso scopriamo di più in merito. Occorre fare un passo indietro, però.

Il colosso di Cupertino ha svelato il suo Mac Studio e lo Studio Display a marzo 2022; tuttavia, la compagnia ha presentato anche un cavo Thunderbolt 4 Pro da oltre 129 dollari. Sì avete letto bene. Così tanto? Perché ha un prezzo così elevato? Ve lo seveliamo subito.

Apple Thunderbolt 4 Pro: perché è così costoso?

Il cavo intanto, è in grado di trasferire dati fino a 40 Gb/s e può caricare a 100W; ad ogni modo, è troppo caro per quello che offre. Dal teardown condotto da ChargerLAB però, scopriamo tutti i dettagli dell’accessorio. Hanno eseguito lo smontaggio del modello da 1,8 metri, ma c’è anche quello da 3 metri che costa 159 dollari.

Ha un design intrecciato che non gli permette di aggrovigliarsi e fa sì che il prodotto sia ancora più resistente; ha un diametro di 5 millimetri ma al suo interno ci sono “magie”.

Si tratta di un cavo coassiale con 19 fili all’interno e c’è uno strato impermeabile e antipolvere, protetto da un materiale elastomerico termoplastico, con una lamina al seguito.

Si segnala la presenza di 5 fili di rame stagnato placcati con argento e rame puro. Infine, due fili bianchi servono per la compatibilità con lo standard USB 2.0.

All’interno dei connettori ci sono tutti i componenti; uno dei più importanti è il chip di Intel che serve per gestire la connessione Thunderbolt e ricostruisce il segnale per ridurre il jitter. Ci sono 24 pin per ogni connettore, tutti in oro.

I materiali sono di ottima qualità, non è suscettibile alle interferenze e stabilizza il segnale al massimo. Insomma, è un cavo di tutto rispetto come osserva anche ChargerLAB. È dedicato, ovviamente, solo ai professionisti.