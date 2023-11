Questo è il monitor da gaming MIGLIORE da prendere su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming c’è ora la possibilità di puntare su quest’offerta Amazon disponibile per il Black Friday. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il monitor LG UltraGear da 32 pollici al prezzo scontato di 249 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per un monitor dotato di un pannello con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Monitor da gaming LG: al minimo storico su Amazon

Il monitor LG UltraGear 32GN63T è dotato di un pannello da 32 pollici con tecnologia VA e risoluzione QHD. Il pannello è certificato HDR 10 e presenta un tempo di risposta di 1 ms oltre che un refresh rate massimo di 165 Hz.

Tra le specifiche tecniche troviamo il supporto G-Sync oltre che AMD FreeSync Premium. La dotazione di porte include HDMI 2.0 e Display Port 1.4. C’è anche un’uscita audio oltre alla possibilità di orientare il monitor in verticale. Il monitor di LG, quindi, ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti per i videogiocatori.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor LG UltraGear da 32 pollici con un prezzo scontato di 249 euro che porta il modello al nuovo minimo storico. Per sfruttare la promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

