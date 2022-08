Questo è il momento PERFETTO per acquistare un Mac Mini

Oggi è il giorno perfetto per comprare un nuovo Mac mini su Amazon il computer infatti si trova a 699 € con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Vi consigliamo questo eccellente device per una serie motivi. Più volte abbiamo fatto articoli in cui parlavamo delle bontà del processore Apple Silicon di prima generazione ma oggi vogliamo ripetervi ancora che questo è il periodo perfetto per comprarne uno.

Si sa, i computer di Apple con i nuovi processori proprietari M1 sono egregi e garantiscono prestazioni da fuoriclasse. Questo computer è in grado di far girare programmi video con una semplicità incredibile. Non a caso, è uno dei dispositivi più amati dai videomaker di tutto il mondo. Riesce a gestire e workflow anche di clip in 4K e molti grafici lo utilizzano per i loro lavori. Volendo, anche se producete musica oppure se siete degli illustratori, questo computer sarà il vostro prezioso alleato.

Mac Mini: che svolta il processore Apple Silicon!

Essendo piccolo e compatto può anche essere trasportato in una valigia senza alcun problema. Ha un solo cavo infatti vi basterà collegarlo alla corrente per vederlo giù operativo. Vi consigliamo magari di abbinarvi delle periferiche di alto livello come quelle di Logitech o quelle di Apple per godere di un’esperienza davvero unica.

Quando lo tirerei fuori dalla scatola vi basterà configurare l’account e il gioco sarà fatto; una volta installati i vostri software preferiti, sarete pronti all’azione.

Con 699,00€ vi portate a casa un device eccezionale, con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interno, più che utili sufficienti per l’istallazione dei software. Come sempre, vi ricordiamo di archiviare i vostri file, le foto, le canzoni, il materiale con cui lavorate in hard disk o SSD esterni, oppure, perché no, anche su qualche servizio cloud.

Da Amazon avrete una garanzia di ben due anni, quella di Apple invece dura un anno. L’assistenza clienti del sito è qualcosa di unico; è attiva tutti i giorni, fino alla mezzanotte, anche nei festivi.

