Questo è il momento PERFETTO per acquistare un Apple Watch Ultra

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta della mela, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra di seconda generazione. Al momento si trova in preordine al prezzo di 909,00€, spese di spedizione incluse; se siete interessati/e, fate presto perché le scorte potrebbero terminare all’improvviso. La consegna è prevista – ad ogni modo – per venerdì 22 settembre.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché dovete comprarne uno

Questo è il nuovo smartwatch della mela, è il prodotto di punta ma costa molto meno del modello dello scorso anno. Ci sono piccole ma sostanziali differenze rispetto alla generazione precedente: il doppio tap, il nuovo processore S9 e perfino il chip per la localizzazione, ora più preciso e affidabile (quasi al centimetro).

Grazie ad Amazon potrete dormire sonni tranquilli perché usufruirete delle spese di spedizione gratuite; la consegna come detto, è prevista per il 22 settembre e, oltre ad essere veloce e affidabile, è anche garantita. Non dovrete temere nulla. Inoltre, potrete godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Infine, usufruirete della garanzia di Apple per un anno o di quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

Il modello in questione presenta la cassa in titanio aerospaziale da 49 mm e lo schermo OLED è super risoluto e presenta un picco di luminosità di 3000 nit. Il processore è potentissimo e assicura performance degne di nota; è molto più veloce del modello precedente e ha tantissimi sensori per il monitoraggio della salute e per la gestione dei progressi sportivi. Non di meno, è un notificatore eccellente che vi permetterà di rispondere alle telefonate o ai messaggi: costa solo 909,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.