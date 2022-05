Questo è il miglior smartphone da comprare a 150€

Scegliere un nuovo smartphone sulla fascia dei 150-160€ non è mai un’impresa facile. Ci sono tantissimi modelli in circolazione e spesso non offrono caratteristiche interessanti o costano più di quel che valgono. Bene, Motorola Moto G22 funziona “al contrario”. È un terminale che vale più di quel che costa e oggi si trova in super sconto su Amazon a soli 159,90€ al posto di 219,90€.

Motorola Moto G22: un Best Buy a questo prezzo

In primo luogo, sappiate che parliamo di un mediogamma economico che, grazie alla promozione a tempo di Amazon, lo si porta a casa a soli 159,90€. Ci sono le spedizioni gratuite e la consegna celere in 24 o 48 ore per gli iscritti al programma di Prime. Addirittura, se lo ordinate entro 3 ore a partire da adesso, lo potrete ricevere a casa vostra già domani. Inutile dire che si tratta di un gadget eccellente per le operazioni quotidiane.

La batteria è unica: parliamo di una cella energetica da 5000 mAh con possibilità di godere della fast charge cablata. Si ricarica in pochissimo tempo e assicura un giorno e mezzo (anche due) di autonomia. Il processore di bordo è un potente octa-core MediaTek Helio G37 che risponde benissimo ad ogni operazione complessa e non solo.

Il pannello è un’unità da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz e risoluzione HD+. Parliamo ora del comparto fotografico composto da quattro sensori: il principale, per esempio, è da 50 Megapixel e vi assicura scatti magnifici anche al buio o quando la luce cala drasticamente.

Dulcis in fundo, la RAM è da 4 GB e la memoria è da 64 GB espandibile mediante microSD fino a 1 TB. Se volete fare un affare, comprate questo smartphone. Ha perfino un bel design ed è disponibile in due colorazioni (una verde acqua e una nera) molto accattivanti. Sarà vostro a 159,90€ ma siate veloci: è un’offerta a tempo limitato con pochi pezzi.

Se avete un budget leggermente più elevato invece, vi consigliamo Motorola Moto G71 a 269,90€ al posto di 339,90€. Anche questa è un’offerta a tempo limitato.

Se invece cercate un midrange premium dal prezzo super low-cost, allora non possiamo non suggerirvi l’acquisto di Motorola Edge 30: solo 399,90€ al posto di 549,90€. Questa promozione durerà fino alla fine di maggio, quindi pensateci bene.

