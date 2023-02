Questo è il miglior setup per fare VIDEO su YouTube

Questo articolo nasce da una riflessione che ho fatto stamane dopo aver girato un video per il canale di telefonino.net. Ho dovuto registrare un contenuto. Prima di questo periodo ho effettuato un po’ di acquisti per capire cosa effettivamente facesse al caso mio. Lavorando sul web, mi sono accorto che la parola chiave è sempre una ed è anche identica in ogni contesto: versatilità.

Cosa serve per fare video?

Ciò che si acquista deve essere pratico, versatile e adatto a più situazioni, magari differenti fra loro. Cosa intendo? Semplice: la videocamera che acquisterete dovrà essere in grado di supportare che tipo di video: vlog, recensioni, clip in studio e molto altro ancora. E necessario che registri in 4K così da avere la massima qualità possibile e soprattutto più libertà in fase di editing. La mia scelta è ricaduta sulla Sony ZV-E1, una compatta con sensore da un pollice che è perfetta per questo. La pagate solo 637,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Oltre alla bontà di questo gadget quindi, la mia attenzione si è focalizzata poi sulla seconda fase del mio lavoro, ovvero lo scarico del materiale. Dopo aver girato il video, ho sempre necessità di scaricare tutto il contenuto sul computer o sul sistema di archiviazione, così da essere sicuro di aver fatto bene il mio compito. Ho portato con me, nel mio zainetto, il MacBook Air del 2022 con un piccolo Hub USB C (da circa 31,99€), molto pratico e che mi consente di scaricare il materiale semplicemente inserendo la scheda nell’apposito lettore. Mi è bastato collegare un accessorio, aspettare tre minuti e avevo già il backup fatto. Capite la libertà e la leggerezza nel sistema? Il Mac l’ho pagato solo 1349,00€.

Con questo piccolo setup io sono sempre pronto a lavorare, in giro così come in studio, sempre pronto a registrare un video per il mio lavoro e non solo; che sia una scena di un documentario o una recensione a tavolino, questo è uno dei Setup più leggeri e economici che vi siano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.