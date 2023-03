Questo è il miglior device di Samsung da acquistare sotto i 250€ su Amazon

Se state cercando uno smartphone di Samsung che costi poco (magari sui 250€) ma che vanta caratteristiche di pregio, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del Galaxy A23 5G, un midrange che oggi su Amazon si porta a casa con soli 229,03€. Si tratta di un’offerta facente parte delle promozioni di primavera presenti sul noto store di e-commerce americano. Capite bene che il risparmio, rispetto al valore di listino, è molto alto, pari al 35%. Di fatto, il telefono costerebbe 349,90€ ma ha un prezzo vantaggiosissimo. Vi invitiamo ad affrettarvi se siete interessati prima che terminino le scorte disponibili e prima che finisca l’offerta.

Samsung Galaxy A23 5G a meno di 230€: è lui quello giusto

Grazie ad Amazon avrete una serie di vantaggi non da poco; partiamo subito dalla spedizione gratuita entro un mese dall’acquisto; la consegna sarà celere e immediata in pochissimi giorni, anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Come non citare la garanzia gratuita per due anni, con tanto di assistenza tecnica e logistica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Infine, avrete la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al portale o mediante il servizio esterno di Cofidis.

Insomma, a soli 229,03€ questo è il telefono di Samsung perfetto da acquistare oggi su Amazon; vanta ben quattro fotocamere sul posteriore, ha un pannello da 6,6 pollici Infinity V che si vede bene in ogni condizione di luce, un’ottima selfiecam per autoscatti e videocall in alta risoluzione e una batteria da 5000 mAh che dura ore ed ore anche con un utilizzo intenso. Non lasciatevelo sfuggire a questo prezzo incredibile, con uno sconto esagerato del 35%.

