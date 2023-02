Questo è il miglior prodotto di Apple da comprare oggi

Siamo soliti parlarvi di iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e non solo, ma oggi vogliamo segnalarvi un prodotto Apple che, anche se non è in sconto, è un gadget semplicemente straordinario. Stiamo parlando della Apple TV 4K, un set box per lo streaming di nuova generazione, semplicemente indispensabile se possedete altri device della mela.

È stato lanciato qualche mese fa, quindi gode di tutte le ultime tecnologie proprietario della compagnia. Lo trovate su Amazon a 169,00 €, spese di spedizione inclusa. Il costo non è contenuto come quello di una fire TV stick, ma è comunque molto interessante, soprattutto per quello che offre.

Sappiate che se lo acquisterete da Amazon, riceverete una serie di garanzie non da poco. In primo luogo citiamo la consegna celere; in pochissimi giorni il pacco sarà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo euro aggiuntivo, ma non solo. Tra le altre cose dobbiamo ricordarvi che le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del device. In seconda istanza invece, abbiamo la garanzia di due anni con l’assistenza tecnica dedicata, quella di Apple per un anno valida presso qualsiasi Apple Store, ma non solo.

Apple TV 4K: ecco perché dovresti averla

Non prendiamoci in giro: una Apple TV oggi, è uno sfizio ma che cambia radicalmente il vostro intrattenimento quotidiano. Collegata ad una TV, a un monitor, la Apple TV si configura come un set box per lo streaming, dove potete vedere i vostri contenuti i preferiti con una qualità mai vista prima.

Se avete un iPhone connesso nelle vicinanze poi, sarete in grado di riprodurre i vostri contenuti direttamente sulla TV. Però è è un ottimo gadget pure per lo streaming multimediale, per il gaming, visto che con Apple Arcade avrete accesso ad un catalogo di giochi davvero elevato.

Apple TV 4K a 169,00€, con spese di spedizione compresa nel prezzo, e l’acquisto da fare oggi se siete interessati a un box di nuova generazione e soprattutto se avete un ecosistema Apple. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

