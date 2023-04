Questo è il MIGLIOR monitor per MacBook, Mac mini e Mac Studio

Apple Studio Display è il miglior monitor del mercato per chi possiede un computer di casa Apple; certo, lo sappiamo, costa molto, ma la qualità si paga e soprattutto, se lo rapportate alle caratteristiche tecniche che possiede, capirete benissimo che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di prima classe che, forse forse, non ha poi un prezzo così eccessivo.

Tra l’altro, lo abbiamo trovato in sconto su Amazon al prezzo speciale di 1749,00€ al posto di 1799,00€. Certo, il risparmio è piccolino (si parla del 3% sul valore iniziale), ma dovete capire che con questo sito avrete anche tantissimi vantaggi e sarete semper tutelati, anche nel servizio post-vendita.

Apple Studio Display su Amazon: il monitor che stavate aspettando

Sappiate che nonostante il costo elevato, questo è uno dei monitor più venduti dell’ultimo periodo. I motivi sono tanti; ma andiamo con ordine. Bisogna ricordare che, al prezzo a cui viene venduto, dispone del classico sostegno con inclinazione regolare da scrivania (non si può sostituire e attaccare con un braccio al muro mediante VESA, per intenderci) e ha il vetro standard (non è quello con Nano-texture). Non dovete preoccuparvi; è comunque eccellente, anche perché è un pannello Retina LCD da 27″ con risoluzione 5K, gamma cromatica P3, luminosità di picco di 600 nit e non solo. Per chi fa lavori di grafica per social, video editing, postproduzione fotografica è semplicemente il top.

C’è un potente processore Apple Bionic A13 sotto la scocca, lo stesso chip che è presente in iPad (2021) e iPhone 11 Pro, che serve per utilizzarlo al meglio in modo smart e per gestire l’inquadratura dinamica con la videocamera intelligente. Ci sono tre microfoni di qualità array integrati per fare videocall in grande stile (è pensato proprio per i professionisti); infine, ci sono tre porte USB Type-C e una Thunderbolt 3 per le connessioni rapide. A 1749,00€ è il monitor perfetto per chi possiede un Mac (di qualsiasi tipo); approfittatene adesso. Ci sono solo tre pezzi disponibili su Amazon.

