Questo è IL MIGLIOR MONITOR per Mac Studio e Mac mini

Da tempo ci siamo domandati quale fosse il miglior monitor per rapporto qualità-prezzo da utilizzare con il Mac Studio o con il Mac mini. La risposta potrebbe essere scontata ma in realtà non è quella a cui state pensando voi ora. Infatti, no, non ci riferiamo allo Studio Display da oltre 1700€, ma al MateView di Huawei da 28.2” con risoluzione 4K.

Noi lo utilizziamo da diversi mesi in abbinata ad un Mac Studio e non abbiamo potuto non apprezzarne la qualità costruttiva, il design generale, le performance, la luminosità del pannello, la risoluzione e l’aspect ratio di 3:2, semplicemente ottimo per tutti gli utilizzi. Oggi questo gioiello si porta a casa con soli 599,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del pannello.

Huawei MateView: il miglior monitor per Mac e Windows

Prima di proseguire nella sua disamina tecnica, dobbiamo ricordarvi che è sì compatibile sia con Windows che con Mac ma può essere collegato con tantissimi prodotti differenti. Ha le casse integrate, si regola in altezza ed è interamente realizzato in alluminio. È eccellente su tutti i punti di vista.

Comprandolo da Amazon si avrà diritto poi a due anni di garanzia dal sito stesso, con tanto di assistenza tecnica via chat o via telefono con gli addetti al settore che vi risponderanno tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

Il display è un UltraHD 4K con 1,5 milioni di pixel e un rapporto schermo-corpo pari al 94%; è certificato VESA DisplayHDR400 e ha una luminosità massima di 500 nit.

Volendo, si possono perfino proiettare le schermate del laptop sul monitor in modalità wireless ma occorre avere dei PC compatibili. C’è la smart bar sul frame inferiore per regolare le impostazioni con il tocco. È elegante e raffinato e si adatta benissimo a qualsiasi desk setup. A 599,00€ è un ottimo affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.