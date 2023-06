Questo è il miglior monitor da acquistare per il vostro computer Mac

Oggi vogliamo parlarvi del miglior monitor da acquistare per il vostro computer Mac (fisso o portatile) che sia; si chiama Apple Studio Display ed è un gadget veramente eccezionale. Certo, costa tantissimo (1799,00€), ma dovete sapere che vale ogni singolo centesimo richiesto dal produttore. La qualità si paga e questo pannello è dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio; ci sono soluzioni molto più versatili e low-cost, ma questo è di un altro livello. Se cercate il top del top, soprattutto se lo dovrete utilizzare per lavoro, allora non ci sono rivali. Prendete questo e fatevi un bellissimo regalo che avvantaggerà sicuramente la produzione di contenuti multimediali e vi donerà una fedeltà cromatica fantastica per i contenuti che realizzerete per il web.

Apple Studio Display per device Mac: perché comprare altro?

La domanda può risultare provocatoria e la comprendiamo: “perché comprare altro?” è un po’ azzardata, anche considerando le validissime alternative che ci sono (pensiamo ai monitor di Samsung o ai pannelli di Huawei), tuttavia acquistare un prodotto Apple – se si possiede parte dell’ecosistema della mela – fa tutta la differenza del mondo. Questo Studio Display è un grande schermo da 27 pollici con risoluzione 5K Retina LCD con una qualità che è degna del miglior gadget cinematografico: colori brillanti, nitidezza estrema, neri corposi, angoli di visuale perfetti e fedeltà cromatica unica.

Se l’importo del prodotto vi sembrerà troppo elevato, noi vogliamo darvi un suggerimento: potete dilazionarlo in comode rate con il sistema interno al sito (cinque pagamenti a tasso zero) o in micro canoni mensili con il servizio di Cofidis. Le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo e avrete accesso a ben due anni di garanzia con il rivenditore, oltre al singolo anno di garanzia con Apple. Fate presto perché lo Studio Display di Apple non si trova spesso su Amazon; è una bella occasione da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.