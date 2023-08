Questo è il miglior MacBook per l'università e per la scuola

Negli ultimi anni, Apple ha continuato a ridefinire gli standard nel mondo dei computer portatili grazie all’introduzione dei chipset proprietari basati sull’architettura ARM, e il MacBook Air (2020) con processore Apple M1 è un esempio lampante di questa innovazione. Con un prezzo di 899,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, questo dispositivo offre una combinazione straordinaria di prestazioni, portabilità e versatilità, e diventa il device ideale per tutti quegli studenti che cercano un potente strumento per l’apprendimento e la produttività.

MacBook Air (2020): il miglior laptop che si possa comprare

Il cuore del MacBook Air (2020) è il processore Apple M1, che segna un passo avanti significativo nel mondo dei chip per computer. Questo processore ARM-based unisce CPU, GPU e RAM su un singolo chip, garantendo prestazioni sorprendenti ed efficienza energetica. Grazie a questo processore, il suddetto portatile supera molti dei suoi concorrenti, offrendo velocità di elaborazione e risposta che neanche i dispositivi più costosi possono eguagliare.

Questo modello è anche rinomato per il suo design sottile e leggero. Con un peso inferiore a 1,3 kg e uno spessore di soli 16,1 mm, è un compagno ideale per gli studenti che devono spostarsi tra le aule, le biblioteche e le residenze senza fatica. La sua portabilità non compromette le prestazioni, poiché il SoC M1 offre una potenza notevole in un corpo così compatto.

È anche dotato di un display Retina da 13,3 pollici che offre colori vibranti e dettagli nitidi. Questo schermo è ideale per la lettura, la visualizzazione di presentazioni e l’editing di progetti visivi. La risoluzione elevata e la tecnologia True Tone contribuiscono a creare un’esperienza visiva coinvolgente e accurata. Inoltre, con una singola carica, questo terminale può durare fino a 15 ore di navigazione web o 18 ore di riproduzione video e assicura agli studenti di lavorare e studiare senza doversi preoccupare di cercare una presa di corrente.

Si inserisce perfettamente nell’ecosistema Apple. Grazie alla continuità tra i dispositivi, è possibile iniziare un compito su un dispositivo e completarlo su un altro senza interruzioni. La compatibilità con le app Intel attraverso Rosetta 2 amplia ulteriormente le opzioni per gli studenti che desiderano sfruttare una vasta gamma di risorse educative. Con un prezzo di soli 899,00€ su Amazon non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

