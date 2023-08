Questo è il miglior MacBook da comprare OGGI su Amazon

Se state cercando un nuovo laptop di punta di casa Apple e volete un prodotto che sia sì potente, ma al tempo stesso, anche leggero, portatile, versatile, con un buon pannello generoso, con un chip incredibile, tanto spazio a disposizione e che possa dialogare al meglio con i vostri gadget della mela, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del potentissimo MacBook Air (2023) con schermo da 15,6″, un device eccezionale che oggi, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 1464,99€, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al costo di listino è molto elevato, pertanto se siete interessati fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

MacBook Air (2023) da 15″: il miglior laptop di Apple

Questo modello speciale di casa Apple è veramente unico; è la versione più grande dell’Air da 13″ uscito lo scorso anno, ma presenta un’autonomia sensazionale, ha un processore potentissimo sotto la scocca (l’ottimo Apple Silicon M2) coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 GB di memoria interna su SSD super veloce. Lo schermo è un pannello Retina LCD IPS da oltre 15 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce. Ha cornici sottili e contenute, dispone del notch per celare la webcam e ha una tastiera con pulsanti super confortevoli. Il trackpad è generoso, l’autonomia è eccezionale e si ricarica via USB Type-C o mediante la porta MagSafe.

È altresì leggerissimo nonostante le dimensioni ed è anche super sottile; questo laptop è fantastico in ogni operazione, ed è adatto sia agli studenti che ai giovani lavoratori. Con un prezzo di soli 1464,99€ avrete in omaggio anche le spese di spedizione comprese nel prezzo dell’articolo e la consegna sarà celere e immediata. Non di meno, avrete diritto a due anni di garanzia e potrete dilazionare il pagamento del portatile in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

