Questo è il miglior iPhone ricondizionato da acquistare oggi su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi l’acquisto di un telefono di Apple ricondizionato. Si tratta di smartphone usati ma in condizioni perfette, esteticamente come nuovi, rimessi a punto dai tecnici esperti delle aziende e con una batteria capiente e generosa, con una capacità superiore all’80%. Insomma, la nostra scelta ricade essenzialmente su iPhone 11 Pro, un dispositivo unico nel suo genere, versatile, compatto, con uno schermo da soli 5,8 pollici ma con un’autonomia degna di nota. Piccolo ma performance, anche perché dispone del processore Apple Bionic A13, lo stesso chip che troviamo in iPad (2021), per intenderci. Grazie ad Amazon quindi, il flagship del 2019 si porta a casa con soli 393,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in sconto poi, è quello in colorazione verde notte con 64 GB di memoria interna.

iPhone 11 Pro: è ancora valido?

Vi ricordiamo che avrete il supporto logistico di Amazon (grazie al programma Renewed) in caso di problematiche varie ed eventuali, ma non solo. C’è un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte grazie al portale di e-commerce. A questo prezzo potrebbe andare a ruba, perciò vi invitiamo ad affrettarvi se siete interessati.

Ovviamente la risposta a questa domanda non può non essere positiva; il Device fa girare fluidi tutti i software, tutte le applicazioni, tutti i videogame, ma non solo. Ha un comparto fotografico ancora validissimo e che consente agli utenti di girare video in 4K HDR Dolby Vision con le tre fotocamere di bordo, può scattare meravigliose foto anche al buio e pensate che leggerissimo, ha uno schermo OLED da 5,8 pollici con notch ed è realizzato con materiali all’avanguardia. Impossibile non approfittarne; a soli 393,00€ questo iPhone 11 Pro diventa un Best Buy assoluto ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

