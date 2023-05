Questo è il miglior iPhone da comprare oggi su Amazon

Se state cercando il miglior iPhone da acquistare oggi su Amazon, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPhone 14 Pro, un prodotto ricco di caratteristiche interessanti, versatile, potente e con un design all’avanguardia. Oggi lo pagherete solo 1149,00€ al posto di 1339,00€ e pensate che le spese di spedizione saranno totalmente gratuite e incluse nel prezzo dell’articolo. Inutile dirvi che questo è un telefono meraviglioso, dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici ProMotion, con luminosità di picco pari a 2000 nit, con un chip interno (Apple Bionic A16 con modem 5G) che fa girare fluidi tutti i software, ma non solo. Il comparto fotografico è composto da sensori risoluti che consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES senza il minimo problema. Ottime anche le foto al buio, i ritratti e per i piatti esigenti troviamo anche la possibilità di scattare immagini in ProRAW.

iPhone 14 Pro: il Best Buy che dovete acquistare oggi

Acquistando iPhone 14 Pro da Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi; come non considerare l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma non sol. La consegna è celere, come detto, ma è anche totalmente gratuita. Avrete accesso al reso entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Insomma, potrà essere vostro pagando solo piccoli canoni mensili; cosa volere di più?

Sappiate anche che ci sarà la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è anche la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. A 1149,00€ è il miglior iPhone da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.