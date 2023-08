Questo è il miglior iPhone da acquistare OGGI su Amazon

Se state cercando un nuovo melafonino di fascia altissima che sia in grado di fare qualsiasi cosa, che abbia anche un ottimo comparto fotografico, un design all’avanguardia, una batteria ad alte prestazioni e uno schermo OLED di ultima generazione, iPhone 14 Pro sarà il dispositivo che farà al caso vostro. Costa solo 1099,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti folli di Amazon. Il modello in questione che vi proponiamo dispone di 128 GB di memoria interna ed è venduto in Deep Purple. Se siete interessati/e fate presto: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero finire a breve.

iPhone 14 Pro: il top di gamma da comprare oggi

Questo meraviglioso melafonino dispone di tantissime features interessanti; partiamo dal design all’avanguardia. Il telefono è costruito con materiali nobili (vetro Ceramic Shield e acciaio inossidabile), c’è una Dynamic Island che cela tutti i sensori nel pannello anteriore e la back cover è in vetro satinato e supporta la fast charge via wireless o la tecnologia MagSafe. La batteria, ad ogni modo, è capiente e assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Ottima la selfiecam HD da 12 Megapixel per videocall in altissima risoluzione; il comparto fotografico posteriore invece, dispone di tre sensori premium con quello principale da 48 Megapixel con OIS al seguito. Gira video in 4K HDR Dolby Vision ma anche in ProRES e scatta foto in ProRAW. Questo è un cameraphone in tutto e per tutto ed è anche compatto, grazie al suo display da 6,1″ OLED Retina XDR con ProMotion.

A soli 1099,00€, spese di spedizione incluse, questo iPhone 14 Pro è il miglior iPhone da acquistare oggi su Amazon ma siate veloci; non pensateci troppo perché è un best buy esagerato al prezzo proposto oggi sul noto portale di e-commerce. La consegna sarà celere e immediata.

