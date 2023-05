Questo è il miglior iPhone da acquistare OGGI su Amazon

iPhone 14 (128 GB) è il miglior iPhone da acquistare oggi su Amazon; costa solo 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il prodotto è in super offerta su Amazon ancora per pochissime ore e le scorte potrebbero essere alquanto limitate. Noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto a voi riservato. Il modello presenta 128 GB di memoria interna ed è in colorazione viola, ma ci sono altre tinte a questa cifra, quindi non fatevi trovare impreparati.

iPhone 14 (128 GB) su Amazon: Best Buy assoluto

Il telefono è un vero prodotto di eccellenza, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design accattivante, retro in vetro che supporta la wireless charging e la ricarica MagSafe, con un comparto fotografico composto da due sensori esclusivi da 12 Megapixel con OIS che girano video in 4K HDR Dolby Vision e permettono di scattare meravigliose fotografie anche al buio. Lo schermo invece, è un bellissimo pannello Retina OLED da 6,1 pollici con cornici contenute e notch al seguito che cela la selfiecam e i vari sensori. Il frame è in alluminio e il telefono pesa solo 160 grammi. Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e la ricarica è rapida con il cavo Lightning (incluso in confezione).

iPhone 14 è un telefono fantastico, venduto e spedito da Amazon, che gode di una serie di vantaggi non da poco. Come non segnalare la consegna celere in pochissimi giorni con il servizio di Prime, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, c’è la possibilità di usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, con Apple avrete diritto ad un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store del mondo. A 799,00€ è un best buy unico, approfittatene adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.