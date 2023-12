Questo è il miglior iPad TUTTOFARE da regalare a Natale

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di Apple veramente spettacolare che viene proposto oggi ad un costo pazzesco: si chiama iPad Air (2022) ed è il modello di quinta generazione. Il modello che vi proponiamo è in sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 699,00€, IVA inclusa, spese di spedizione comprese (su Amazon) e presenta ben 64 GB di memoria interna.

iPad Air (2022): ecco perché prenderlo

La sua particolarità risiede nel chipset interno; infatti sotto la scocca troviamo un potentissimo Apple Silicon M1, un SoC di livello desktop che va bene in ogni operazione e in ogni attività. È eccellente nell’editing dei video in 4K (anche con software come DaVinci Resolve 18 o Final Cut Pro), va benissimo per la psst produzione grafica e fotografica con la suite Adobe e volendo, è anche una stazione con cui fare musica grazie all’app di Logic Pro. Insomma, cosa aspettate a prenderlo? Se volete farvi un regalo di Natale all’ultimo minuto e volete un prodotto senza rinunce, questo tablet farà al caso vostro.

Se poi avete un’ecosistema di Apple in casa, apprezzerete ancora di più le potenzialità offerte dell’iPad Air (2022); dialoga benissimo con l’iPhone e con tutti gli apparecchi che avete in casa. Grazie ad HomeKit potrete anche gestire la smart home e i gadget IoT, mentre, allo stesso tempo, il device si presenta come un dispositivo perfetto per disegnare o scrivere (grazie al supporto della Apple Pencil di seconda generazione), per guardare film e serie TV in streaming, per giocare con Apple Arcade, ma non solo. Non lasciatevelo sfuggire, insomma.

iPad Air (2022) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comparse; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Non manca il reso gratis fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamenti o di gravi problematiche ma sappiate che avrete comunque diritto alla garanzia di un anno con Apple e a quella di due anni con il rivenditore.

