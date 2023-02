Questo è il miglior iPad per l'università

Questo articolo nasce da uno spunto di riflessione fatto con alcuni amici proprio di recente; parlando, è uscito fuori che necessitavano di un dispositivo per l’università con cui prendere appunti, studiare, guardare video su YouTube nei momenti di relax e non solo. Se da un lato, qualcuno suggeriva l’acquisto di un portatile low cost, dall’altro lato io insistevo sulle peculiarità di un iPad, magari il modello del 2022 con processore Apple Bíonic A14. Giustamente, lo scetticismo aleggiava nell’aria: come può un iPad sostituire un portatile in molte occasioni universitarie? La risposta è semplice ma occorre fare un attimo di chiarezza .

iPad (2022): perché è così utile?

Il tablet di Apple infatti, è potentissimo perché possiede il chip e performante, lo stesso SoC che è presente in iPhone 12 Pro, per intenderci. Il software iPadOS e oramai molto maturo e mediante l’applicazione File si possono eseguire operazioni desktop di qualità pc.

È perfetto per l’università perché possiede uno schermo con supporto la Apple Pencil di prima generazione. Questo significa che si potranno prendere appunti in maniera agevole, si potrà usare il tablet per disegnare, studiare segnare le cose più importanti sui libri digitali, effettuare rendere in 3D con i programmi appositi e molto altro ancora.

Si potrà anche utilizzare lo stesso per guardare una serie TV in streaming, vedere video su YouTube, giocare a qualche titolo presente su Apple Arcade o scaricabile dall’Apple Store. Insomma, versatilità è la parola chiave di questo prodotto di Apple. Considerate poi che potrà essere vostro con circa 549,00 €, spedizione inclusa. Non male per un dispositivo orientato agli studenti. Costa poco, ma offre tanto. Se siete interessati, sappiate che Amazon vi donerà anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, ma c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis.

