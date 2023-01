Questo è il miglior computer di Apple per il vostro ufficio 

Se state cercando un computer desktop di Apple che sia in grado di supportarvi nel vostro lavoro quotidiano di editing fotografico o video e, perché no, anche nelle operazioni amministrative, la scelta non può non ricadere sull’ottimo Mac mini con processore Apple Silicon M1. Il device è un prodotto “fisso”, che necessita dell’alimentazione a corrente per funzionar. Occorre attaccarci poi delle casse o uno speaker Bluetooth, un monitor, una tastiera e un mouse e il gioco sarà fatto.

Il Mac mini esce “plug-and-play” dalla scatola; questo vorrà dire che vi basterà attaccarlo al muro per vederlo attivo. Lo configurate con il vostro account e non dovrete far null’altro, se non lavorare. Oggi lo portate a casa al prezzo di 819,00€ nella sua versione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interno.

Apple Mac mini: l’alleato della produttività

Il PC è piccolo, compatto e si può anche definire “portatile”, nel senso che basterà inserirlo in una scatolina con il suo cavo e sarà pronto all’uso. Non dovrete fare nulla di aggiuntivo.

Sotto la scocca il processore fa girare fluidi tutti i software; da DaVinci a FinalCut Pro, da Logic a Photoshop o Illustrator. Insomma, è una macchina da lavoro consumer perfetta per i giovani professionisti o per chi deve lavorare intensamente al computer per ore ed ore.

Il Mac è venduto e spedito da Amazon e questo implica che si avrà accesso alla consegna rapida in pochissimi giorni, alle spese di spedizione gratuite e non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e vi è la possibilità di dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

A 819,00€ è veramente il miglior desktop che vi sia sul mercato; se avete un’ecosistema Apple, lui non potrà mancare nel vostro asset quotidiano.

