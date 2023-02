Questo è il MIGLIOR Apple Watch da acquistare OGGI su Amazon

Se state cercando uno smartwatch dell’azienda di Cupertino da abbinare al vostro scintillante iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando infatti, di Apple Watch Series 8 con cassa da 45 mm: questo gioiello si porta a casa con soli 469,00€ al posto di 549,00€, con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Capite bene che il risparmio è davvero elevato: si tratta del 15% in meno sul valore di listino.

La versione in questione presenta la cassa da 45 mm in colorazione Midnight e il cinturino è abbinato. Presenta il modulo GPS, ma volendo, opzionalmente, c’è anche l’iterazione con modem Cellular integrato (ma ha un costo extra).

Apple Watch Series 8: il migliore per qualità-prezzo

Apple Watch Series 8 si può acquistare da Amazon pagando con carta prepagata, ma c’è anche l’opzione per prenderlo a rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e infine, c’è la doppia garanzia. Da un lato troverete quella di Apple con AppleCare al seguito, dall’altra invece, quella di Amazon con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Lo smartwatch della mela è uscito a settembre scorso, presenta caratteristiche intriganti e un design alla moda. Lo schermo è generoso, luminoso e gode della funzione Always On Display; si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. È un companion di allenamenti eccezionale, è un assistente sanitario di nuova concezione e infine, è un notificatore puntuale e preciso. Avrete perfino la possibilità di rispondere alle chiamate in entrata grazie alla cassa e al microfono integrati nella scocca.

Questo è il miglior Apple Watch che voi possiate comprare oggi su Amazon (a 469,00€), con uno sconto davvero elevato. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.