Questo drone compatto è un gioiellino. Dotato di fotocamera per riprese in 4K, è perfetto anche per i principianti perché è semplicissimo da pilotare. In dotazione ricevi il controller con supporto per lo smartphone da quale vedrai in tempo reale quello che riprende il drone. Il tuo affare lo fai adesso su Amazon, portando a casa questo dispositivo praticamente a metà prezzo, solo 29€ circa: mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “XJ2Y67Y5”.

Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratis. Sii veloce però: pochi pezzi a disposizione.

Drone con riprese 4K a prezzo super su Amazon

Bello esteticamente, è perfetto per approcciarsi a questo mondo spettacolare, senza però investire un patrimonio. Il controller ti permetterà di sfruttare le sue funzionalità, pensate per consentirti di pilotare in modo semplice il dispositivo. Ti focalizzi sul divertimento e guardi in tempo reale quello che può riprendere il drone: lo fai direttamente sullo smartphone, al quale il tuo dispositivo si collegherà in WiFi.

Ovviamente, puoi anche scattare foto e fare video, così da tenere un ricordo del giro con il tuo nuovo drone. Guarda i panorami da una prospettiva tutta nuova e condividi immagini che mai avresti pensato di poter ottenere.

Il tuo nuovo gioiellino lo prendi a prezzo super da Amazon adesso: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “XJ2Y67Y5”. Le spedizioni, seppure non rapide, sono totalmente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home