Questo distruggidocumenti TRITURA anche le carte di credito

Per il tuo ufficio o il tuo studio casalingo hai bisogno di un sistema distruggidocumenti davvero efficace? Questo articolo in offerta su Amazon a soli 37,39 euro è perfetto: non tritura infatti solo la carta, ma persino le carte di credito, dandoti modo di far “sparire” quasi del tutto qualsiasi informazione sensibile.

Cestino distruggidocumenti in offerta: le caratteristiche

Questo distruggidocumenti è dotato di un livello di sicurezza P4 e trita la carta in particelle microtagliate da 4 x 12 mm. Il Bonsaii C261-D può distruggere fino a 6 fogli alla volta, consentendoti di gestire facilmente le tue esigenze quotidiane di distruzione dei documenti. E non devi preoccuparti di surriscaldamenti: grazie al sistema di protezione termica, il distruggidocumenti si fermerà automaticamente se rileva un aumento della temperatura, proteggendo così l’unità da danni.

Inoltre, il sistema di avvio/arresto automatico e il ritorno manuale ti aiutano a gestire facilmente gli inceppamenti della carta, assicurando un funzionamento senza intoppi. Con una grande finestra trasparente, è facile monitorare il livello di riempimento della pattumiera e svuotarla quando necessario, riducendo al minimo il rischio di inceppamenti della carta.

E non fa a pezzi solo la carta, ma anche carte di credito, clip, spille e buste. Non dovrai dunque preoccuparti magari di spillare valanghe di documenti: ti basta inserirlo all’interno del distruggidocumenti e lasciare che ci pensi questo cestino a fare il lavoro. Il prezzo in offerta è di soli 37,39 euro: imbattibile per questa qualità.