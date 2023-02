Questo desktop da gaming della Lenovo è al minor prezzo di sempre su Amazon (meno di 725€!)

Chi l’ha detto che per avere un computer da gaming bisogna per forza spendere migliaia di euro? Il prodotto che ti segnaliamo oggi dimostra l’esatto contrario. Il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 è offerta su Amazon, dove viene proposto con uno sconto del 25%. Lo pagherai meno di 725!

Stiamo parlando di un computer fisso da gaming estremamente versatile, che ti consentirà di riprodurre la gran parte dei videogiochi (anche recenti) e di andare come un fulmine in tutte le operazioni della tua quotidianità, soprattutto grazie ai ben 16GB di RAM e ad un generoso spazio di archiviazione garantito da un’unità SSD da 512GB. Il processore è un Intel Core i5, mentre le prestazioni grafiche vengono affidate alla GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Super da 6GB. Certo, su alcuni titoli tripla A bisognerà necessariamente fare dei compromessi nel setting della risoluzione e dei dettagli grafici, ma stiamo comunque parlando di un dekstop da gaming che fa egregiamente il suo lavoro proposto ad un prezzo davvero sfacciatamente basso.

Peraltro, la RAM è ulteriormente espandibile fino ad un massimo di 32GB. A differenza di altre soluzioni destinate ai videogiocatori, questo desktop si presenta con un design pulito ed elegante, ben lontano dal look da astronave futuristica dei prodotti di alcuni altri competitor (ma anche di alcuni altri desktop da gaming di Lenovo, a dire il vero). Lo consideriamo un punto di forza, ma ovviamente è questione di gusti.

Ti consigliamo di non perdere tempo e approfittare di questa incredibilmente offerta. Il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 con questa configurazione è un ottimo desktop che ti garantirà prestazioni elevate durante il lavoro e la navigazione online e che sa il fatto suo anche quando si tratta di riprodurre i giochi più pesanti (al netto di qualche sacrificio). A questo prezzo è davvero imperdibile, e a maggior ragione ti consigliamo di affrettarti, perché chiaramente il rischio è che vada a ruba molto rapidamente. Come sempre, ti ricordiamo che puoi dividere l’importo in cinque comode rate (o oltre, se scegli il finanziamento di Cofidis) e che con Prime la spedizione è gratuita.

