Questo decoder DVB-T2 sparisce dietro alla TV e costa pochissimo: ecco perché fa al caso tuo

Se stai cercando un decoder digitale terrestre facile da installare, estremamente compatto e dal prezzo imbattibile, non perdere l’offerta di Amazon dedicata al Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 della Humax. In offerta a soli 29,99€, contro i normali oltre 37€ di listino, il decoder è compatibile con il prossimo standard di diffusione del segnale televisivo, garantendo così la massima compatibilità con i nuovi televisori e la massima qualità di visione.

La risoluzione video supportata raggiunge i 1080p Full HD, garantendo un’esperienza di visione di altissima qualità. Il decoder digitale terrestre Humax DVB-T2 è in grado di sintonizzare sia i canali TV che i canali radio, offrendo così la possibilità di ascoltare anche le tue stazioni radio preferite. Inoltre, il dispositivo è dotato di funzioni televideo e sottotitoli, nonché della possibilità di selezionare diverse tracce audio a seconda della disponibilità del canale.

In dotazione al decoder, troverai un telecomando 2-in-1 che ti consentirà di gestire il decoder stesso e i principali comandi del televisore. Il telecomando richiede due batterie AAA, che però non sono incluse nella confezione. La dimensione estremamente compatta del decoder digitale terrestre Humax lo rende particolarmente adatto per chiunque abbia problemi di spazio, poiché è facile da posizionare in qualsiasi punto della casa. L’installazione del decoder è molto semplice e veloce: basterà collegare il dispositivo alla presa HDMI del televisore e alla presa di corrente, quindi seguire le semplici istruzioni presenti sullo schermo per completare l’installazione.

Non perdere l’occasione di acquistare il decoder digitale terrestre Humax DVB-T2 a un prezzo davvero vantaggioso su Amazon. Ricorda che con Prime la spedizione è gratuita e ordinando ora, il decoder sarà a casa tua in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.