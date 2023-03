Questo decoder DVB-T2 dà una seconda vita alla tua TV e costa meno di 19€

È tempo di dare una nuova vita al televisore grazie al digitale terrestre di ultima generazione? Nessuna paura, ti veniamo in soccorso con un prodotto decisamente interessante, oggi proposto ad un prezzo semplicemente stellare. Questo decoder brandizzato Fenner ha tutto quello che ti serve per passare al nuovo standard DVB-T2 ed ha più di qualche chicca che, ai nostri occhi, lo rende un prodotto con una marcia in più rispetto alla concorrenza.

Il decoder della Fenner proposto ad un prezzo vantaggioso su Amazon è un dispositivo digitale terrestre GX1 DVB-T2 aggiornato, con una serie di caratteristiche e specifiche di ricezione che lo rendono adatto per la ricezione dei canali gratuiti in HD con codec H.264/H265 10 Bit. Il contenuto spedito comprende il decoder stesso, un telecomando esclusivo per il decoder, 1 metro di cavo di alimentazione e le istruzioni in italiano. Non sono inclusi il cavo HDMI, la chiavetta Wi-Fi USB e le pile per il telecomando. Il decoder è già aggiornato all’ultima versione e non è necessario effettuare alcun aggiornamento futuro. È compatibile con il nuovo standard DVB-T2 introdotto a dicembre dell’anno scorso, inoltre supporta anche lo standard audio Dolby-Digital+.

Il processo di sintonizzazione automatica del decoder è semplice e veloce, con pochi passaggi da seguire. È sufficiente inserire il cavo dell’antenna nel decoder, quindi inserire il cavo HDMI o lo scart sia nel decoder che nel televisore. Infine, si deve inserire la spina nella corrente e attendere l’accensione del dispositivo. Dopo 10 secondi, partirà il timer in alto a destra e procederà automaticamente con la ricerca dei canali.

Normalmente questo decoder della Fenner viene proposto a 29,99€, un prezzo di per sé decisamente interessante. Tuttavia, grazie all’offerta di Amazon che ti abbiamo segnalato oggi lo potrai acquistare al vantaggioso prezzo di 18,99€. Ti consigliamo di farci seriamente un pensiero: è un decoder che abbiamo consigliato più volte sulle pagine di questo sito e che ha sempre ricevuto ottimi feedback da parte dei nostri lettori. Grazie all’offerta ti oggi, lo pagherai meno di 19 euro. Inoltre, con Amazon Prime la spedizione è gratuita e se ordini subito lo riceverai entro domani.

