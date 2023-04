Questo controller per Xbox e PC è come l'originale e costa solo 25€

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi avere il massimo controllo e la massima reattività sulle tue console Xbox o sul tuo PC Windows, non puoi perderti questa incredibile offerta: il controller da gaming Turtle Beach React-R a soli 25,95 euro invece di 44,99 euro su Amazon.

Si tratta di uno sconto del 42% su un controller con cavo che ti offre prestazioni e funzionalità superiori. Grazie alla spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani.

Turtle Beach React-R: un controller di qualità per la tua Xbox o il PC

Turtle Beach React-R è un controller con licenza ufficiale per Xbox che ti permette di giocare senza interruzioni grazie alla connessione con cavo. Non dovrai preoccuparti di ricaricare la batteria o cambiare le pile, ma solo di goderti il gioco.

Il controller ha un design ergonomico e impugnature strutturate che ti assicurano una presa comoda e sicura. Il pad integra un motorino per una vibrazione coinvolgente che ti fa sentire ogni colpo e ogni esplosione.

Il grosso punto di forza di Turtle Beach React-R sono i comandi audio per il miglioramento del gioco. Con un semplice tocco puoi attivare la funzione Superhuman Hearing che ti fa sentire i suoni più importanti del gioco, come i passi dei nemici o le ricariche delle armi. Puoi anche regolare facilmente il bilanciamento tra l’audio di gioco e l’audio di chat e disattivare il microfono quando vuoi. Inoltre, hai a disposizione due pulsanti mappabili rapidi che puoi personalizzare con la tua funzione preferita, come cambiare arma, saltare o scattare.

Insomma, il Turtle Beach React-R è un controller che ti fa reagire più in fretta e ti dà un vantaggio competitivo sui tuoi avversari. E ora puoi averlo a un prezzo imbattibile grazie a questa offerta limitata su Amazon. Affrettati perché le scorte sono limitate e lo sconto potrebbe terminare da un momento all’altro.

