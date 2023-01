Questo conto corrente è gratis per chi ha meno di 30 anni

Sono diversi i conti correnti che applicano agevolazioni e vantaggi extra per i loro clienti più giovani, in particolare per la fascia di età che va dai 18 ai 30 anni. Incentivi che permettono loro di acquisire una propria autonomia finanziaria limitando le spese di gestione di un conto e senza tralasciare tutte le nuove tecnologie legate al mondo dell’home banking.

Tra i principali istituti bancari che propongono una soluzione di questo tipo c’è Banca Mediolanum, che ha ideato SelfyConto: un conto corrente pensato per i più giovani che unisce le funzionalità classiche – prelievi, bonifici, pagamenti, accrediti – alle più recenti tecnologie. In particolare, ciò che salta all’occhio è la possibilità di azzerare completamente il canone di tenuta del conto fino al complimento del trentesimo anno di età.

Perché SelfyConto è il più adatto agli under 30

Nell’era del digitale, quasi tutti abbiamo uno smartphone sempre in tasca o in mano. Lo stesso vale per i più giovani: proprio per questo motivo, è possibile gestire SelfyConto in maniera completamente autonoma direttamente dall’applicazione per dispositivi mobili. Una piattaforma completa e intuitiva, dove è possibile controllare movimenti, effettuare operazioni (come la rateizzazione dei pagamenti), gestire gli investimenti, bloccare le proprie carte, effettuare bonifici o addebitare utenze gratuitamente, ma anche operare in tempo reale su 24 mercati mondiali per il trading online.

Banca Mediolanum fornisce gratuitamente a tutti i titolari di SelfyConto la carta di debito Mediolanum Card, realizzata con oltre l’80% di plastica in meno, che è possibile utilizzare sia per acquisti all’interno di negozi fisici (è dotata di tecnologia contactless) che online. Cerchi una carta di credito? Per te c’è la Mediolanum Credit Card, con funzioni Easy Shopping e Spending Control. Il canone, in questo caso, è di 12 euro all’anno: molto più economica rispetto ad altri istituti concorrenti.

Parlando di aspetti economici, come abbiamo anticipato, il canone è azzerato fino al compimento del trentesimo anno di età. Una volta superata la soglia di età stabilità, oppure per gli utenti che fanno richiesta ma hanno già superato i 30 anni, Banca Mediolanum offre un altro intero anno gratuito. A partire dal secondo anno, il costo è di 3,75 euro al mese, che si traduce in ogni caso in un prezzo vantaggioso.

Se scegli di accreditare lo stipendio, puoi ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Non serve vincolare cifre esagerate: puoi farlo anche soltanto con 100 euro, che è anche il vincolo minimo imposto dalla banca. La promozione è riservata esclusivamente per i nuovi clienti, fino a febbraio. Per accedere a questa e a tutte le altre promozioni – incluso canone gratuito – ti basta richiedere l’apertura del tuo nuovo SelfyConto a questo link: il processo è facile, veloce e completamente online, anche da smartphone.

