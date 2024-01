Questo Chromebook HP da 14" è in SUPER OFFERTA su Amazon

Inizia il tuo nuovo anno con uno strumento di lavoro e studio capace di accompagnarti per tutta la giornata senza appesantire il tuo zaino. Stiamo parlando di questo magnifico Chromebook del marchio HP, con schermo da 14 pollici, che puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 269,99 euro invece di 349,99.

HP Chromebook 14″ in offerta: la scheda tecnica

Quando parliamo di Chromebook, parliamo di un sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per mantenere il dispositivo sempre veloce, efficiente e sicuro. Grazie agli aggiornamenti automatici, il tuo Chromebook riceverà costantemente ottimizzazioni software e nuove funzionalità per garantire prestazioni al top nel tempo.

Sotto il cofano, troverai un processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico, con una frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2. Potrai godere di un’avvio istantaneo grazie alla memoria da 4GB LPDDR4 a 2400 MHz e all’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

L’esperienza visiva sarà eccezionale grazie allo schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080p, tecnologia IPS, Micro-Edge e 250 nits di luminosità. La tastiera, dal design elegante in nero opaco contrastato dalle linee argento naturale del case, offre un formato Full Size con una corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e produttiva.

La portabilità è un punto forte con un’autonomia fino a 12 ore e 30 minuti, perfetta per lavorare in mobilità senza interruzioni. E se hai fretta, la Ricarica Rapida (HP Fast Charge) ti permetterà di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Il design del Chromebook HP è altrettanto impressionante, con un chassis in argento minerale e una tastiera realizzata in plastica riciclata, contribuendo a una scelta sostenibile. Con porte USB Type-C, USB 3.0 e jack audio cuffie/microfono, il Chromebook è sottile e leggero, pesando solo 1,46 kg e con uno spessore di 1,79 cm.

Afferra questa offerta su Amazon ora e trasforma la tua esperienza digitale con il Chromebook HP da 14 pollici. Non solo un acquisto, ma un investimento in produttività e intrattenimento.

