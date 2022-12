Questo Chromebook di Lenovo è in SUPER SCONTO: costa meno di 150€

Se state cercando un laptop economico, la scelta giusta in questo momento è rappresentata dai Chromebook che, anche con specifiche basilari, sono in grado di garantire prestazioni di buon livello in tutti i contesti di utilizzo. Sotto i 200 euro, inoltre, non c’è confronto tra i Chromebook e i portatili Windows. Puntare su di un laptop Chrome OS è l’unica scelta possibile.

Per questo motivo vi segnaliamo quest’ottima offerta Amazon dedicata al Lenovo IdeaPad 3 Chromebook da 11 pollici. Si tratta di un Chromebook ultracompatto ma in grado di garantire buone prestazioni. Il prezzo è davvero ottimo. Il laptop, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 149 euro invece di 249 euro. Si tratta di uno sconto del 40% che garantisce un risparmio di ben 100 euro sulla spesa.

Laptop a meno di 150 euro? Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è la scelta giusta

Questo laptop con ChromeOS di casa Lenovo presenta un processore Intel Celeron N4000 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Da segnalare la presenza di un display da 11,6 pollici con risoluzione HD e luminosità di 250 nits che rende il Chromebook estremamente portatile.

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook presenta una colorazione Onyx Black e una tastiera con layout italiano. Si tratta di un prodotto bilanciato che, con una spesa ridottissima, riuscirà a garantire tante soddisfazioni ai suoi utenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook con un prezzo scontato di 149 euro invece di 249 euro. I 100 euro di sconto fanno la differenza. A questo prezzo, infatti, il laptop di casa Lenovo non ha concorrenti e riesce ad offrire prestazioni ottime risultando ideale per la portabilità estrema ma anche per lo studio o il lavoro da remoto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.