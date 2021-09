Questo cavo HDMI è spaziale: costa poco e supporta l'8K

Se devi collegare dei dispositivi e non vuoi sacrificare la qualità, il cavo HDMI di IBRA è quello che fa al caso tuo. Disponibile su Amazon è persino in offerta quindi te lo porti a casa a soli 14,75€ con spedizioni veloci e sempre gratuite in Italia.

Non sai come fare? Te lo svelo alla fine.

Cavo HDMI IBRA: la qualità è di casa

Con un bel metro e cinquanta di lunghezza, il cavo HDMI di Ibra è qua per aiutarti in tutti i tuoi gesti più quotidiani. Di qualità eccelsa non solo ti offre il massimo, ma ti permette di sfruttare i tuoi dispositivi senza dover scendere a compromessi.

Come ti ho già suggerito, i materiali utilizzati sono davvero pazzeschi. Infatti i connettori sono stati placcati con oro 24K per consentire una trasmissione dei dati eccellente. Il segnale non è mai stato così stabile e questo è dato altresì da OFC ossia dal rame privo di ossigeno e dalla tripla schermatura EMI. Insomma, se supporta l'8K c'è davvero un motivo!

Della resistenza non devi preoccuparti: anche questa è assicurata grazie alla copertura in fili di nylon intrecciato che tengono al sicuro sia l'interno che l'esterno. In più questo cavo lo usi praticamente con qualunque dispositivo tu sia interessato: dalle console gaming ai prodotti dedicati allo streaming e così via.

Sei interessato? Allora non farti scappare l'offerta e acquista subito il cavo HDMI di Ibra su Amazon a soli 14,75€. Lo ordini e diventa tuo senza alcun costo di spedizione. Se sei cliente standard scegli le spedizioni presso i punti di ritiro così non dovrai spendere neanche un euro in più.